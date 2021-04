Sind Sie der bessere Minister, Herr Mückstein?

„Krone“: Ihre Antwort auf die Post meines Kollegen Michael Jeannée, der Sie einen respektlosen Rüpel geschimpft hat, ist meistgelesen auf krone.at. Hätten Sie gedacht, dass Sie mit Ihren Turnschuhen so viel Aufsehen erregen würden?

Wolfgang Mückstein: Nein, denn immerhin sind wir mitten in der dritten Welle und ich denke mir, dass es in der Pandemie wichtigere Themen gäbe als meine Sneakers. Aber die Diskussion ist schon in Ordnung. In Wahrheit war es so, dass ich in meiner neuen Wohnung ein sehr eingeschränktes Repertoire an Garderobe habe - ich lebe mit meiner Frau in Scheidung und bin erst im Dezember ausgezogen. Das allermeiste steht noch im Abstellraum. - Lacht. - Jeans, dunkelblaues Sakko, weißes Hemd und Sneakers waren das Passendste, was ich zu Hause hatte. Den Anzug für die Angelobung hat eine Bekannte organisiert.