Schauspieler protestieren gegen Corona-Politik

Proll und Rubey ebenfalls mit einem Clip dabei

Auch „Vorstadtweiber“-Star Nina Proll engagierte sich für die Aktion. Sie habe früher gedacht, „ich könnte frei und selbstbestimmt Karriere machen, doch das war naiv“, erklärt sie in ihrem Clip. Denn „die Pandemie hat mir gezeigt, wo mein Platz ist“, etwa dass „Sicherheit Freiheit ist“ und „Gesunde auch krank sein können“. „Und nicht nur Frauen sind zu dumm, um zu wissen, was gut für sie ist. Auch Männer brauchen eine starke Hand, die ihnen freitags sagt, was sie montags machen dürfen.“ Wir in Österreich hätten „Gott sei Dank so jemanden“. Ihr Video schließt Proll mit den Worten: „Das Leben kann tödlich sein, bleiben Sie für immer zu Hause.“