Neuer Gesundheitsminister wird heute angelobt

Auf den neuen Minister wartet viel Arbeit. Bereits am Nachmittag tritt die türkis-grüne Regierung zu einer zweitägigen Arbeitsklausur im Bundeskanzleramt zusammen, die ganz im Zeichen der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus steht. Am Dienstag sind weitere Termine geplant: Mückstein besucht mit Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die Impfstraße im Vienna International Center. Später ist ein Austausch mit Intensivmedizinern und Pflegekräften in der Klinik Favoriten, dem früheren Kaiser-Franz-Josef-Spital, angesetzt.