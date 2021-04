Maskenloser randalierte in Wiener Supermarkt

Ohne Maske hat ein 31 Jahre alter Mann am Freitagabend einen Supermarkt in Wien-Floridsdorf betreten und sich gegenüber den Angestellten höchst aggressiv gebärdet. Als er daraufhin der Filiale verwiesen wurde, begann der alkoholisierte Mann zu randalieren. Auch auf Polizisten ging der Österreicher in weiterer Folge los, verletzte einen Beamten und zerriss dessen Uniform.