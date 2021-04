Nach Sturz attackierte 41-Jähriger Einsatzkräfte

Anzeige an Staatsanwaltschaft

Der 41-Jährige wird wegen gefährlicher Drohung, wegen eines tätlichen Angriffes gegen Angehörige des Gesundheits- oder Rettungswesens und wegen Sachbeschädigung an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie wegen Ordnungsstörung und aggressivem Verhalten an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.