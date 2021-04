ÖGK zahlt wichtige Operation für Mutter aus Tirol

Andrea B. (Name von der Redaktion geändert) leidet an einem Lipödem. Das ist eine Fettverteilungsstörung an Beinen und Hüfte und hat nichts mit klassischem Übergewicht zu tun. Diese Fettzellen können auch nicht einfach wegtrainiert werden, sondern es hilft nur ein chirurgischer Eingriff. „Letzten Sommer habe ich auf der Ambulanz vorgesprochen. Man wollte sich wegen eines OP-Termins melden, danach habe ich nichts mehr gehört. Mittlerweile habe ich starke Schmerzen beim Gehen. Auch mein Nabel müsste repariert werden“, schilderte die dreifache Mutter der „Krone“. Die Gesundheitskasse (ÖGK) hatte ihrem Antrag auf Kostenübernahme zudem eine Absage erteilt.