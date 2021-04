Aufruf zu flächendeckenden Corona-Tests in Telfs

Anmeldung nötig

Die Testungen in Form von Antigen-Tests werden in der bereits bestehenden Teststation im Rathaussaal morgen, Freitag (23. April) von 7 bis 16 Uhr sowie am Samstag (24. April) und Sonntag (25. April), jeweils von 8 bis 16 Uhr angeboten. Anmeldungen sind unter www.tiroltestet.at möglich. Auch eine telefonische Anmeldung über die Gesundheitshotline 1450 ist möglich.