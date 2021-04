Wiener Schüler endlich wieder im Präsenzunterricht

Man kehre „in ein bereits bekanntes System des Präsenzbetriebs von Volksschulen und Schichtbetrieb in Unter- und Oberstufen zurück“, so Wiederkehr in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Ziel sei es „natürlich, alle Wiener Schulen so rasch als möglich in den vollständigen Präsenzbetrieb zurückzuführen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Infektionsgeschehen weiterhin zurückgeht. Mit einem flächendeckenden Testkonzept an Wiener Schulen bin ich zuversichtlich, dass uns dieser Schritt noch im Laufe des Mai gelingen kann“, hielt der NEOS-Stadtrat fest.