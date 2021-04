„Comeback“ nötig: Corona trifft Familien hart

„Der Familienbericht kommt zu einer schwierigen Zeit für uns alle“, betonte Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) einleitend bei dessen Präsentation. Der Bericht soll Transparenz schaffen, wie Familien in Österreich aussehen, und ein „Radar für Familienpolitik“ sein. Raab erinnerte auch an die finanziellen Hilfen für Familien in der Corona-Krise. Viele Eltern sind am Limit. Erschöpfung macht sich immer mehr breit. Wie es für die Familien weitergehe, ist laut Dr. Wolfgang Mazal vom Institut für Familienforschung offen und hängt wohl weniger von politischen Maßnahmen als von uns allen ab. Familien sind am Limit - und das schon lange.