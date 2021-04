Cops bei Anschlag mit Sprengstoffdrohnen verletzt

Mexiko erlebt seit rund 15 Jahren eine beispiellose Welle der Gewalt. In dem Drogenkrieg kämpfen verfeindete Kartelle, die vom Drogenschmuggel in die USA, Erpressung und Entführung leben, um die Vorherrschaft und gegen die Staatsgewalt. Darunter leidet insbesondere die Zivilbevölkerung: Am Tag werden in dem 126-Millionen-Staat 100 Morde registriert. Zehntausende Menschen gelten als vermisst.