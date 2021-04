Exotisches Dessert im Glas

Zutaten Kuchenboden: 2 Eier, 100ml geschmacksneutrales Pflanzenöl, 1 TL Vanillezucker, 100ml Mineralwasser, 100g Zucker, 1 Prise Salz, 100g Mehl, 2 TL Backpulver, 50g Kokosraspeln, 2 EL Kakao, Zitronenabrieb.

Zubereitung Kuchenboden: Alle Zutaten außer Mehl und Backpulver schaumig rühren. Dann das Mehl mit Backpulver und dem Kakao in die Eimasse sieben und unterheben. Jetzt die Kokosraspeln einrühren. Anschließend in eine ausgefettete Springform füllen und bei 180°C Umluft ca. 15-20min backen. Nachdem der Boden etwas ausgekühlt ist, jeweils einen Boden in der Größe der Dessertgläser rund ausstechen und in die Gläser legen.