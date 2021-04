Räuberin schlug Opfer (66) Weinflasche über Kopf

Dreist, skrupellos und brutal! Eine Tschechin soll einer Frau in Hollabrunn (NÖ) beim Holen der Zeitung aufgelauert und mit einer Weinflasche zugeschlagen haben. Doch das verletzte Opfer gab nicht auf und jagte die Räuberin in die Flucht. Wochen später ging die mutmaßliche Serientäterin an der Grenze ins Netz.