Kalb musste aus Grube gerettet werden

Das rund 130 Kilo schwere Kalb war in einem steilen Waldstück in eine Grube gefallen und konnte sich nicht mehr selbständig befreien. Mit vereinten Kräften von Feuerwehr (mit zwölf Mann im Einsatz) und dem Besitzer konnte das Kalb unversehrt aus der Grube gerettet werden, schildert Einsatzleiter Hauptbrandinspektor Thomas Mauric. Nach einer kurzen Regenerationsphase wurde das sichtlich erschöpfte Kalb wieder in den Stall gebracht, sodass der Einsatz nach einer Stunde beendet werden konnte.