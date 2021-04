Kritik: Wählen ja,impfen aber nicht

Zweitwohnsitzer sind keine Bürger zweiter Klasse, für Wahlen sind wir ja auch gut genug“, erklärt Hans S. Er ist Wiener und Teilzeit-Niederösterreicher im Bezirk Mödling. Aufgrund der aktuell umjubelten Warteliste für kurzfristige Einspringer in den Impfzentren stellen sich zahlreiche Familien zwischen Enns und Leitha nämlich die Frage, warum eben lediglich Hauptwohnsitzer zum Zug kommen sollen. Während sich die heimische Politspitze bei dieser heiklen Debatte naturgemäß zurückhält, stellt die Impfkoordination klar: „Wir bekommen anteilsmäßig nur Impfdosen für Hauptwohnsitzer, Zweitwohnsitzer sollen in ihren jeweiligen Heimatbundesländern geimpft werden“, so ein Sprecher.