Bauhof-Stützpunkt wegen Corona-Fällen geschlossen

Stadt bittet um Verständnis

Alle betroffenen Mitarbeiter würden sich derzeit in häuslicher Quarantäne befinden. Wie lange der Notmodus aufrechterhalten werden muss, stehe noch nicht fest. Die Bevölkerung wird um Nachsicht gebeten, falls es zu kurzfristigen Problemen kommen sollte. „Wir sind bemüht, Verunreinigungen des öffentlichen Raums im gewohnten Ausmaß hintan zu halten. Den Stützpunkt Innenstadt werden wir umgehend wieder in Betrieb nehmen, sobald dies behördlich möglich ist“, so Stockner.