Schnelles Ende für die Breitspur-Bahn

Vom (Container-)Schiff auf die Breitspurbahn, dieses Ziel verfolgten die Befürworter. Nachdem das Marchfeld als Kopfbahnhof ausgefallen war, rangierten Areale im Burgenland und beim Flughafen Schwechat als zentraler Knotenpunkt für das Fracht-Projekt. Doch vor allem die sonst so Bahn-affinen Grünen bereiteten die Pläne Sorgen. „Ein Projekt, welches nachweislich nur Billig-Importe und Gefahrengüter durch uns Land transportieren will und durchgehend negative Auswirkungen auf unseren Lebensraum hat, sowie eine Verkehrslawine in die Ostregion bringt, kann man nur ablehnen“, erklärte Grünen-Sprecherin Helga Krismer.