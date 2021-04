„Der Mordprozess wühlt noch einmal alles auf“

Täter wollte auch andere töten

Laut Anklage soll er in der Nacht zum 27. Dezember in ihr Zimmer gegangen, sie vergewaltigt, gewürgt und zig Mal ein Küchenmesser in den reglosen Körper gerammt haben. Dann soll er geplant haben, auch alle andere Hausbewohner zu töten. Er lockte die Schwester des Opfers in den Keller, griff sie an, ihr Mann konnte einen Angriff mit einem Küchenbeil abwehren. Inzwischen war die achtjährige Tochter des Paars zum Opa, der im Nachbarhaus lebt, gelaufen und dieser fesselte mit seinem Sohn den 29-Jährigen mit Kabelbindern.