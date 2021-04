Studentin (25) erstochen: Mordanklage eingebracht

Die junge Frau aus Honduras studierte seit Längerem in Linz und lebte - wie berichtet - bei ihrer Halbschwester und ihrem Mann in dem Haus in Leonding. Der 29-Jährige, der ebenfalls aus dem mittelamerikanischen Land stammt, nun aber spanischer Staatsbürger ist und in Spanien lebt, kam kurz vor Weihnachten auf Besuch.