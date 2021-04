Große Hilfsaktion für kleine, krebskranke Leonie

„Krone“-Leser kennen sie bereits: Die starke Löwin Leonie. Kurz vor Weihnachten bekam die Dreijährige Schmerzen, ein langer Leidensweg begann. Die Diagnose: Leukämie. Derzeit bekommt Leonie eine Chemotherapie, sollte diese nicht anschlagen, ist das kleine Mädchen auf einen Stammzellenspender angewiesen. „Uns geht’s derzeit den Umständen entsprechend gut, auch wenn die Chemo sehr an unseren und vor allem an Leonies Kräften zehrt“, so die Mama Andrea Holzinger, die aufruft, sich typisieren zu lassen: „Wir brauchen zwar noch keinen Spender, aber so viele Menschen könnten mit ihrem genetischen Zwilling gerettet werden."