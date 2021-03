Kleine Leonie (3) kämpft tapfer gegen Blutkrebs

Mama Andrea Zeilinger geht offen mit dem Schicksal um: „Wir möchten nicht verschweigen, was uns passiert. Ich finde es wichtig, diese schreckliche Zeit mit anderen zu teilen. Gegen das Schicksal ist man einfach machtlos.“ Die Hilfsbereitschaft ist unbeschreiblich: „Ein Mädchen hat bei uns angeläutet und uns einfach sein Taschengeld geschenkt. Ich war so überwältigt. Was soll man da noch sagen?“, ringt Zeilinger um Fassung. „Wir sind so dankbar. Wer helfen will, soll bitte Blutspenden gehen. Das ist so extrem viel wert.“