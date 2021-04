Regierung schmiedet Pläne für Öffnung ab Mitte Mai

Seit dem Vormittag berät die Regierung mit Experten, Opposition und Landeshauptleuten die aktuelle Corona-Lage in Österreich. Der Blick dabei geht auch in die Zukunft: Nicht nur die Landeshauptleute wünschen sich baldige Öffnungen - wenn es auch, wie es Kärntens Landeschef Peter Kaiser (SPÖ) ausdrückt, „kontrolliert und kontrollierbar“ ablaufen müsse. In knapp einer Stunde soll es eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Gipfels geben. Fest steht nach Informationen der „Krone“ bereits, dass die Öffnungskommission, die am Donnerstag das erste Mal getagt hatte, kommende Woche ein Konzept für Öffnungen ab Mitte Mai vorlegen soll.