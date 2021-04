Neues Windows-Update lässt Gamer verzweifeln

Microsoft hat am 13. April damit begonnen, das neue Update KB5001330 an die Windows-Nutzer zu verteilen. Schon kurz nach Beginn des Update-Prozesses meldeten vor allem Computerspieler Probleme. Im Online-Forum Reddit ist die Rede von unerklärlichen Framedrops, also Einbrüchen in der Bildrate, außerdem werden Abstürze und Bluescreens gemeldet.