170.000 Euro: Tresor bei Familienbesuch ausgeräumt

170.000 Euro wurden bei einer Familie in der Obersteiermark aus dem Tresor gestohlen! Und zwar schon im Oktober des Vorjahres. Die Betroffenen „ermittelten“ zuerst intern in den eigenen Reihen. Und erstatteten jetzt Anzeige gegen eine Verwandte aus Salzburg. Die Frau ist geständig. Gehandelt hätte die Verdächtige nicht aus finanzieller Not, sondern weil sie sich auch in Zukunft keine Gedanken mehr über ihren Lebensunterhalt machen wollte ...