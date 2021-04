Bergbahn Kitz will aus Covid-Tief strampeln

„Üblicherweise erzielen wir im Sommer nur 10 Prozent unseres Jahresumsatzes – nun könnten es 30 Prozent sein“, glaubt Bergbahn-Chef Anton Bodner. Umfragedaten aus Deutschland weisen in diese Richtung: Das Interesse am Bergurlaub stieg zuletzt um 13 Prozent, eingebüßt haben Urlaubsziele am Meer (-15 Prozent) und Städte (-13 Prozent).