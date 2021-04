Zuckerbrot und Pandemie-Peitsche

Das Burgenland beendet am Montag den Lockdown. In Wien und Niederösterreich dauert die „Osterruhe“ noch bis in den Mai an. In Vorarlberg kann man bekanntlich schon seit Wochen wieder im Kaffeehaus sitzen - und das will offensichtlich auch Tirol. „Es muss zu Öffnungsschritten im Mai kommen. Und es wird zu Öffnungsschritten kommen, durchaus auch schrittweise“, trommelte Landeshauptmann Günther Platter im Vorfeld des Bund-Länder-Gipfels.