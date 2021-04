Diese Corona-Regeln gelten in Ihrem Bundesland

Abstand und Maskenpflicht. In ganz Österreich gilt weiterhin der Mindestabstand von zwei Metern gegenüber haushaltsfremden Personen an öffentlichen Orten. In allen öffentlichen, geschlossenen Räumen ist zusätzlich eine FFP2-Maske (bzw. gleich- oder höherwertige Maske) ohne Ausatemventil zu tragen. Kinder unter sechs Jahren sind befreit, für Kinder ab sechs und unter 14 Jahren reicht ein MNS-Schutz. Der bereits kommunizierte Plan, die FFP2-Pflicht auf alle Innenräume auszuweiten, wurde bisher noch nicht umgesetzt. In Wien gibt es an einzelnen stark frequentierten Orten im Freien ebenfalls eine FFP2-Pflicht.