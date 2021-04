Kanzler-Direktwahl: Söder klar auf Platz eins

Merz: Rückendeckung für Laschet, Kritik an Söder

Der CDU-Politiker Friedrich Merz sprach sich neuerlich für Laschet als Unions-Kanzlerkandidat aus. Dieser habe das klare Votum der CDU-Gremien, betont er im Deutschlandfunk. Das sei entscheidend. Merz verwies darauf, dass Bayern mit CSU-Chef Markus Söder an der Regierungsspitze zudem bei der Corona-Bekämpfung schlechter dastehe als Nordrhein-Westfalen mit Ministerpräsident Laschet. Söder habe zudem bei der bayerischen Landtagswahl 2018 das schlechteste CSU-Ergebnis der Nachkriegsgeschichte hinnehmen müssen. Auch habe Söder 2018 nach „rechts gewinkt“ und umwerbe nun die Grünen. Er wünsche sich „etwas weniger Anbiederung an den Zeitgeist“.