CSU-Spitze für Markus Söder als Kanzlerkandidat

Das Präsidium der CSU hat sich am Montag einstimmig für Parteichef Markus Söder als Kanzlerkandidat der Union (CDU/CSU) ausgesprochen. Man sei der Überzeugung, dass Söder der am besten geeignete Kandidat der Union sei, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume im Anschluss an die Sitzung des Präsidiums. Nun solle in einer „Verhandlungsdelegation“ von CDU und CSU über den Kanzlerkandidaten beraten werden. Zuvor hatte sich die CDU in der Kanzlerfrage klar hinter ihren Parteivorsitzenden Armin Laschet gestellt.