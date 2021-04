CDU-Spitze klar für Laschet als Kanzlerkandidaten

Plädoyer für gemeinsame Lösung

Man habe zwar keinen Beschluss dazu gefasst - dies war aber auch nicht geplant, ließ Bouffier wissen. Die Vorstellung der CDU-Spitze sei es, eine gemeinsame Lösung mit der bayrischen Schwesterpartei CSU in Wochenfrist hinzubekommen. Die Herausforderung sei so groß, „dass wir die nur gemeinsam stemmen können“, sagte er und nannte die Bewältigung der Pandemie und die Lage in Europa.