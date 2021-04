„Wir haben den Fuß in der Tür!“

Nach dem 3:2 gegen WSG Tirol gab’s Aufatmen im Sturm-Lager: „Jetzt haben wir in der Meisterrunde den Fuß in der Tür“, jubelt Sportchef Anderas Schicker, „hätten wir die drei Punkte nicht gemacht, hätte das gnadenlose Nachlaufen wieder angefangen.“ In den beiden letzten Saisonen war für die Blackies ja schon nach zwei Runden mit je null Punkten praktisch alles beendet. Heuer aber riecht’s erstmals wieder nach Europacup, wofür (je nach Cupausgang) ein Top-Vier-Platz nötig ist.