Virtuelle Tour durch die FH Wiener Neustadt

„Studienzeit ist sehr prägende Zeit“

Potenzielle Neustudierende können sich also bequem per Mausklick durch den City Campus, den Campus 1, den Campus Wieselburg und den Campus Tulln bewegen. „Die Studienzeit ist eine sehr prägende Zeit, umso mehr ist es wichtig, dass man sich vor Beginn des Studiums schon ein Bild der Umgebung machen kann, in der man dann ja viel Zeit verbringt“, betont Rodlauer, der mit seinem Partner im vergangenen Jahr die Geschäftsidee entwickelte. Die zunächst anvisierte Zielgruppe von Architekten und Baufirmen wurde aber bald auf Hotellerie, Restaurants Einzelhandel und Ausstellungen erweitert.