Alibaba fasst Rekordstrafe in China aus

In Ungnade gefallen

Die ungewöhnlich hohe Strafe der Wettbewerbshüter ist ein weiterer Schlag gegen den mächtigen Alibaba-Konzern, der seine Aktivitäten vom Online-Handel über Finanzdienste bis in Bereiche wie Logistik, Unterhaltung oder Touristik ausgeweitet hat. Seit der einflussreiche Gründer Ma im Herbst mit Kritik an der chinesischen Finanzaufsicht bei der Regierung in Ungnade gefallen war, gerät das Unternehmen zunehmend unter Druck.