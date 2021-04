ÖVP spricht sich gegen Staatseinstieg bei MAN aus

8000 Jobs in der Region in Gefahr

Beim MAN-Werk in Steyr sind 2300 Jobs in Gefahr. Insgesamt wackeln in der Region bei einem Aus des Werks mehr als 8000 Jobs, sagt eine Studie. Zudem droht der Entfall von gut einer Milliarde Euro Wertschöpfung im Jahr. MAN will das Werk schließen, nachdem sich die Mitarbeiter in einem eindeutigen Votum gegen einen Verkauf an den Austro-Investor Siegfried Wolf ausgesprochen hatten, der ihnen Einbußen beim Entgelt, das Aus aller Betriebsvereinbarungen und einen Abbau von rund 1000 Jobs gebracht hätte.