SPÖ-Chefin: Staat soll sich an MAN beteiligen

Eine Beteiligung bei MAN/Steyr biete sich an, da dort auf Elektromobilität umgestellt werde und dies die Zukunft sei. „Es ist höchste Zeit für einen gemeinsamen Kraftakt für eine zukunftsfähige Lösung bei MAN im Sinne der Belegschaft, des Unternehmens und des Standorts. Ein erster Schritt wäre ein sofortiger MAN-Gipfel in Österreich.“ Insgesamt seien in der Region mehr als 8000 Jobs gefährdet, wenn die mehr als 2300 bei MAN in Steyr wegfielen.