Wunder am Netz: Graz rückt dem Titel näher

Wahnsinn! Die UVC-Graz-Volleyballer haben eine Hand schon am Meisterteller in der Austrian Volley League. Die Truppe von Cheftrainer Robert Koch siegte daheim im Sportpark mit 3:1 (25:22, 25:15, 22:25, 26:24) gegen den großen Favoriten Aich/Dob (Kt) und stellte in der Finalserie (best-of-7) auf 2:0. In dieser Form scheint Koraimann und Co. alles zuzutrauen.