Justizwache: Zahl der Übergriffe massiv gestiegen

Kürzlich sorgte eine Umfrage unter rund 400 Sträflingen in Österreich für Aufsehen: Rund 72 Prozent gaben an, Gewalt in der Haft zu erfahren. Zum Teil auch von Justizwachepersonal ausgehend. Genau das ließ die Wogen innerhalb der Wache hochgehen. Von absoluten Einzelfällen, denen natürlich nachgegangen werde, sprach etwa Karlau-Anstaltsleiter Josef Mock. Mario Raudner, Personalvertreter in der Justizanstalt Graz-Jakomini, schildert, dass es immer wieder zu massiven Anschuldigungen gegen Beamte kommt.