Schulskandal: Lehrerin vom Dienst freigestellt

So ist ein moderierter Elternabend vereinbart worden, und es wird eine intensive Begleitung der Schule durch Beratungslehrer und Schulpsychologen geben. „Die wachsende Diversität verbunden mit einem steigenden Migrationsanteil speziell in den Grazer Pflichtschulen stellt eine hohe Anforderung an die Gruppendynamik in Klassen dar. Ein gewaltfreies Miteinander hat an Schulen aber natürlich höchste Priorität“, stellt Josef Zollneritsch, Leiter der Abteilung Schulpsychologie in der Bildungsdirektion, klar.