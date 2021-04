Tests bringen Wirbel in Kosmetikstudio-Termine

Weltbester Schönheitssalon – so muss man sich erst einmal nennen dürfen. Ausgerechnet im schwierigen Corona-Jahr 2020 erhielt das Kosmetikstudio Aurora in Innsbruck diese Auszeichnung. „Wir mussten uns beim ersten Lockdown von vielen Kunden verabschieden“, erinnert sich Geschäftsführer Murat Coskun. Manche haben Angst vor einer Ansteckung, andere verloren in der Krise ihren Job und verzichten vorerst lieber auf eine Gesichtsbehandlung. Ein Teil der Stammkundschaft will sich auch aus diversen Gründen nicht testen lassen.