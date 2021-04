„Sputnik V“-Vermarkter sehen Kritik als Fake News

Mangelnde Information: Vorerst keine Zulassung in der Slowakei

Am Dienstag hatte die Tageszeitung „Denník M“ geschrieben, dass der russische Impfstoff, der in die Slowakei geliefert wurde, nicht identisch mit jenem „Sputnik V“ sei, der in anderen Ländern verimpft werde und dessen Bewertung im Fachblatt „The Lancet“ veröffentlicht wurde. Das slowakische Arzneimittelinstitut erklärte, nicht über genügend Informationen zu verfügen, um über Nutzen und Risiko des Vakzins urteilen zu können. Eine Entscheidung über die nationale Zulassung dieses Impfstoffs war deshalb weiterhin ausständig, Gesundheitsminister Vladimir Lengvarsky sprach am Mittwoch von einer Entscheidung nächste Woche.