Russland macht Stimmung gegen Pfizer-Impfstoff

Das US-Außenministerium warnt vor einer Propagandakampagne russischer Geheimdienste, die zum Ziel haben soll, ausländische Impfstoffe schlecht zu machen. So wurde auf mehreren angeblichen Nachrichten-Websites Desinformation über den Biontech-Pfizer-Impfstoff in die Welt gesetzt, gleichzeitig werde an anderer Stelle der russische Sputnik-V-Impfstoff hochgelobt, hieß es aus dem Ministerium.