Tschechien: Babis tauscht Gesundheitsminister aus

Notstand bis 11. April

Der Austausch an der Spitze des Gesundheitsministeriums erfolgt in einer Zeit, in der die Infektionszahlen in Tschechien andauernd sinken. Am Dienstag wurden 5522 Neuinfektionen registriert, um rund 3500 weniger im Wochenvergleich. Dies ermunterte die Regierung zu vorsichtigen Öffnungsschritten. Beispielsweise werden ab kommendem Montag die Schulen und Kindergärten zum Teil geöffnet. Auch einige Geschäfte und Dienstleister können dann wieder ihre Pforten öffnen. Die Restaurants bleiben nach wie vor geschlossen. Der nationale Notstand geht am 11. April zu Ende.