AstraZeneca: Nutzen überwiegt Thrombose-Risiko

Gesundheitsminister beraten über Risiko

Die EU-Gesundheitsminister beraten am Abend in einer außerordentlichen Videokonferenz über die möglichen Risiken im Zusammenhang mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Auch Österreich wird nach Auskunft des Gesundheitsministeriums daran teilnehmen. Außerdem tagt das Nationale Impfgremium (NIG) noch am Mittwoch zur aktuellen Stellungnahme der EMA. In der Folge finden Donnerstagvormittag seitens des Gesundheitsministeriums Beratungen mit den Gesundheitsreferenten der Bundesländer zur weiteren Vorgehensweise mit dem Impfstoff statt.