AstraZeneca: 30 Thrombosen bei 18 Mio. Impfungen

In Großbritannien sind bei mehr als 18 Millionen Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff 30 Fälle von Thrombosen gemeldet worden, darunter 22 Fälle der auch in Deutschland gehäuft aufgetretenen seltenen Hirnvenenthrombose. „Das Risiko, diesen speziellen Typ von Blutgerinnsel zu bekommen, ist sehr klein“, heißt es in einem aktuellen Bericht der britischen Arzneimittelbehörde MHRA.