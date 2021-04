Auffahrunfälle nach einem waghalsigen Wendemanöver

Kurz vor 20 Uhr fuhren mehrere Fahrzeuge auf der Mötzer Landesstraße (L236) von Mieming in Richtung Autobahnauffahrt. Auf Höhe der Einfahrt in Mötz bremste plötzlich der Lenker eines schwarzen VW Passat seinen Pkw scharf ab, bog nach links in die Zufahrtsstraße ein, wendete sein Fahrzeug und fuhr die L236 zurück in Richtung Mieming. Durch dieses plötzliche Fahrmanöver mussten auch die nachfolgenden Fahrzeuge scharf abbremsen. „Eine 19-jährige Österreicherin konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den vor ihr anhaltenden Pkw hinten auf“, heißt es seitens der Polizei.