Jeder Dritte ist für den Chef immer erreichbar

„Nächtliche Chat-Nachrichten, E-Mails am Wochenende - das coronabedingte Home-Office lässt die Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit zunehmend verschwimmen“, mahnte Georg Konjovic, Chef des Job-Portals karriere.at, das die Umfrage durchführte, am Dienstag in einer Aussendung. Viele Unternehmen hätten noch nicht erkannt, dass die Gesundheit der Mitarbeiter den Erfolg des Unternehmens maßgeblich beeinflusse. Das Europäische Parlament habe Anfang des Jahres ein Grundrecht für Arbeitnehmer gefordert, nicht rund um die Uhr erreichbar sein zu müssen, um diese vor negativen Folgen wie Angstzuständen, Depressionen und Burnout zu schützen.