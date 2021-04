Aktion am Krummsee: Hunderte Amphibien gerettet

Genaue Statistik

Die Zahl der Tiere wird genau notiert. „Unser Ziel sind genügend Daten, um zu wissen, an welchen Stellen besonders viele Frösche wandern, damit irgendwann eine dauerhafte Verrohrung installiert werden kann“, erklärt Larch, der sich über die Unterstützung von der Landesumweltabteilung und der Gemeinde Kramsach freut. Der Rekord an einem Abend belief sich heuer auf über 200 Amphibien. Aufgestellt bleibt der Zaun, bis die Rückwanderung vom See in den Wald beginnt.