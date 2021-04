Trotz 38-Punkte-Mann steht UBSC vor dem Aus

Der UBSC Graz steht in der Basketball-Superliga vor dem Aus. Die Grazer kassierten im zweiten Spiel der Viertelfinal-Serie im Sportpark ein 82:94 gegen Mitfavorit Gmunden, liegen in der best-of-5-Serie vor dem nächsten Spiel am Donnerstag in Gmunden jetzt mit 0:2 zurück. Bitter: UBSC-Top-Werfer Stanley Whittaker erwischte einen Sterntag, erzielte sagenhafte 38 Punkte. Aber auch die sollten nicht reichen.