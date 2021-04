Gesetzesreform könnte Korruptionsjagd behindern

Neuer Paragraf könnte Korruptionsjäger ausbremsen

Verfassungsjurist Heinz Mayer ist in Sorge, auch wegen einer geplanten Reform in der Strafprozessordnung. Paragraf 112a. Demnach wird die Beschlagnahme von Datenträgern etc. für die Korruptionsjäger erschwert. Ermittler könnten künftig nicht mehr bei Verdacht Material in Behörden, etwa Ministerien, konfiszieren. Der Reform gemäß müsste man den Leiter der Behörde um Amtshilfe ersuchen. „Da könnten schnell Handys oder Laptops in der Donau verschwinden“, sagt Mayer und hält fest: „Effiziente Korruptionsbekämpfung wäre nicht mehr möglich.“