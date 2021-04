Opposition sieht Österreich im „Impf-Abseits“

198.815 Impfdosen aus dem zehn Millionen Einheiten umfassenden EU-Zusatzkontingent von Biontech/Pfizer soll Österreich bekommen. So viel wie von Anfang an zur Debatte stand, bevor Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eine Umverteilung zugunsten benachteiligter Mitgliedsstaaten forderte, aus der Österreich am Donnerstag schließlich selbst wieder ausstieg - an der Seite von Tschechien und Slowenien. Das ist das Ergebnis eines wochenlangen Konflikts mit wechselnden Allianzen. Während das Kanzleramt zufrieden ist, sehen EU-Diplomaten viel Porzellan zerschlagen. Die Opposition ist empört.