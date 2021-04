EU-Impfstreit: Showdown per Schweigeverfahren

Winkelzüge am „Biontech-Basar“

Den drei Ländern war das zu wenig. Sie stellen laut Diplomaten auch die Kriterien infrage, nach denen Länder für Korrekturen begünstigt würden. Laut dem am Nachmittag veränderten portugiesischen Vorschlag sollten weiter rund 2,85 Millionen Dosen als Solidaritätsbeitrag an Bulgarien, Kroatien, Lettland und die Slowakei gehen, das Tschechien-Kontingent von 143.000 Dosen würde aber zwischen Tschechien, Österreich und Slowenien aufgeteilt werden. Die drei Länder sollen damit letztlich wieder einen Anteil gemäß ihrer Bevölkerung von den gesamten zehn Millionen Dosen bekommen und auf keine Dosen zugunsten anderer Staaten verzichten.